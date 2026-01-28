Belo čudovište ne popušta - više od 50 mrtvih; Ljudi u paklu, truju se dok pokušavaju da se ugreju FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Belo čudovište ne popušta - više od 50 mrtvih; Ljudi u paklu, truju se dok pokušavaju da se ugreju FOTO/VIDEO

Prema najnovijim podacima, najmanje 51 osoba poginula je u zimskoj oluji koja je pogodila istok Sjedinjenih Američkih Država.

Zdravstvene službe Luizijane i Tenesija prijavile su osam smrtnih slučajeva, uključujući smrt usled hipotermije u Kentakiju i smrt zatvorenika prilikom uklanjanja snega, prenosi NBC. U Njujorku je 10 ljudi pronađeno mrtvo na otvorenom, dok gradonačelnik Zohran Mamdani apeluje na građane da paze jedni na druge. Gradonačelnik Njujorka je kazao da je u skloništa do 19. januara smešteno oko 500, od više od 4.000 beskućnika, koliko se procenjuje da ih živi na gradskim
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Više od 50 osoba poginulo u zimskoj oluji koja je pogodila SAD

Više od 50 osoba poginulo u zimskoj oluji koja je pogodila SAD

RTV pre 40 minuta
Milioni u opasnosti, broj mrtvih drastično skočio! Ljudi umiru na ulici, sante leda u Njujorku: Arktički vazduh doveo do…

Milioni u opasnosti, broj mrtvih drastično skočio! Ljudi umiru na ulici, sante leda u Njujorku: Arktički vazduh doveo do monstruozne oluje u SAD (foto)

Blic pre 1 sat
Ekstremna hladnoća hara Amerikom, više od 50 mrtvih /video/

Ekstremna hladnoća hara Amerikom, više od 50 mrtvih /video/

Sputnik pre 1 sat
Zimska oluja parališe delove SAD: Više od 50 osoba poginulo, 46 dece otrovano ugljen-monoksidom

Zimska oluja parališe delove SAD: Više od 50 osoba poginulo, 46 dece otrovano ugljen-monoksidom

Newsmax Balkans pre 55 minuta
Nestvarni prizori iz Njujorka: Sante leda plutaju u reci Hadson, zima odnela najmanje 50 života u SAD!

Nestvarni prizori iz Njujorka: Sante leda plutaju u reci Hadson, zima odnela najmanje 50 života u SAD!

Telegraf pre 45 minuta
Zimska oluja pustoši Ameriku: Najmanje 38 mrtvih, Njujork "zamrznut" - novo nevreme na pomolu

Zimska oluja pustoši Ameriku: Najmanje 38 mrtvih, Njujork "zamrznut" - novo nevreme na pomolu

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkTenesiSneg

Svet, najnovije vesti »

Orban: Ukrajinsko rukovodstvo prešlo granicu, Mađarska meta danima

Orban: Ukrajinsko rukovodstvo prešlo granicu, Mađarska meta danima

RTV pre 20 minuta
Iranac optužen za špijunažu u korist Izraela završio na vešalima

Iranac optužen za špijunažu u korist Izraela završio na vešalima

RTV pre 10 minuta
El Salvador potvrđen kao 27. član Odbora za mir Donalda Trampa za Gazu

El Salvador potvrđen kao 27. član Odbora za mir Donalda Trampa za Gazu

RTV pre 30 minuta
Zaharova: Zelenski želi da poremeti mirovne pregovore terorističkim napadima na civile

Zaharova: Zelenski želi da poremeti mirovne pregovore terorističkim napadima na civile

RTV pre 30 minuta
Rekordni toplotni talas zahvatio Australiju, izazvao šumske požare

Rekordni toplotni talas zahvatio Australiju, izazvao šumske požare

RTV pre 15 minuta