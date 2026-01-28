Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

BBC News pre 4 sati

Handout via Reuters

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, upozorio je Teheran da „vreme ističe" za pregovore o sporazumu o iranskom nuklearnom programu.

Američka pomorska sila, koja je upućena u region, „brzo se kreće, sa velikom snagom, entuzijazmom i svrhom" ka Iranu, rekao je.

Teheran je „spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima", ali će se, ako bude primoran, braniti i „odgovoriti kao nikada do sada", saopštila je Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama (UN).

Iran insistira da je njegov nuklearni program potpuno mirnodopski i više puta je negirao da pokušava da razvije nuklearno oružje.

Trampovo najnovije upozorenje iranskim liderima usledilo je posle sugestije da bi Vašington mogao da interveniše kako bi pomogao onima koji su učestvovali u brutalnom suzbijanju demonstracija u zemlji početkom ovog meseca.

„Pomoć je na putu", rekao je demonstrantima početkom ovog meseca.

Zatim je promenio stav jer mu je rečeno „iz pouzdanog izvora" da je pogubljenje demonstranata prestalo.

Američka novinska agencija organizacije za ljudska prava (HRANA) objavila je da je potvrdila ubistvo više od 6.000 ljudi, uključujući 5.858 demonstranata, od početka nemira krajem decembra.

Istražuje se još 17.000 prijavljenih smrtnih slučajeva, dodali su.

Broj žrtava mogao bi da pređe 25.000, objavila je organizacija „Iran Human Rights“ (IHR) sa sedištem u Norveškoj.

Međutim, izgleda da se Trampovo poslednje upozorenje odnosi na iranski nuklearni program.

„Nadamo se da će Iran brzo 'sesti za pregovarački sto' i pregovarati o fer i ravnopravnom sporazumu - BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA“, napisao je na mreži T ruth Social.

Pomorske snage u Zalivu su brojnije od onih poslatih u Venecuelu, rekao je Tramp.

Ove snage su „spremne, voljne i sposobne da brzo ispune misiju, i nasiljem, ako je potrebno", dodao je.

Kad je govorio o američkim napadima na ključna iranska nuklearna postrojenja prošlog juna, Tramp je upozorio: „Sledeći napad će biti mnogo gori! Ne dozvolite da se to ponovi".

„Diplomatija kroz vojne pretnje ne može biti efikasna, niti korisna", rekao je Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova.

„Ako oni (Amerika) žele da se pregovori dobiju neki oblik, svakako moraju da ostave po strani pretnje, prekomerne zahteve i nelogična pitanja“, rekao je u televizijskom obraćanju, koje je prevela novinska agencija Frans pres.

Koristeći alate otvorenog koda, BBC Verifaj je uspeo da prati neka od raspoređivanja američkih snaga.

Zvaničnik američkog Ministarstva odbrane potvrdio je za BBC Verifaj da je pomorska „armada“, koju je predvodio američki brod „Abraham Linkoln" takođe stigla na Bliski istok.

Amerika je ranije preduzimala mere protiv iranskih nuklearnih postrojenja.

U junu 2025. godine cilj su bila tri postrojenja za obogaćivanje uranijuma u ​​Iranu: Fordo, Natanz i Isfahan.

Američki zvaničnici su tada rekli da je operacija pod nazivom „Ponoćni čekić" značajno umanjila izglede Teherana da izgradi nuklearno oružje.

Iran „nije pretrpeo veliki udarac jer su materijali već bili izneti" iz tri postrojenja, rekao je Hasan Abedini, zamenik direktora iranskog državnog emitera.

Kao odgovor na američke napade, Iran je lansirao rakete na američku vojnu bazu u Kataru - napad koji je Tramp opisao kao „veoma slab" i „očekivan".

(BBC News, 01.28.2026)