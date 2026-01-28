Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, upozorio je Teheran da „vreme ističe“ za pregovore o sporazumu o iranskom nuklearnom programu.

Američka pomorska sila, koja je upućena u region, „brzo se kreće, sa velikom snagom, entuzijazmom i svrhom“ ka Iranu, rekao je. Teheran je „spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima“, ali će se, ako bude primoran, braniti i „odgovoriti kao nikada do sada“, saopštila je Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama (UN). Iran insistira da je njegov nuklearni program potpuno mirnodopski i više puta je negirao da pokušava da razvije nuklearno