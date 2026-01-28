Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, upozorio je Teheran da „vreme ističe“ za pregovore o sporazumu o iranskom nuklearnom programu.

Američka pomorska sila, koja je upućena u region, „brzo se kreće, sa velikom snagom, entuzijazmom i svrhom“ ka Iranu, rekao je. Teheran je „spreman za dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i interesima“, ali će se, ako bude primoran, braniti i „odgovoriti kao nikada do sada“, saopštila je Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama (UN). Iran insistira da je njegov nuklearni program potpuno mirnodopski i više puta je negirao da pokušava da razvije nuklearno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Iran odgovorio Trampu

Iran odgovorio Trampu

Pravda pre 2 sata
Opet se zaoštrava sa Iranom, Trampove pretnje nikad oštrije, zvanični Teheran ignoriše

Opet se zaoštrava sa Iranom, Trampove pretnje nikad oštrije, zvanični Teheran ignoriše

Dnevnik pre 1 sat
Iran odgovorio Trampu i prikazao patrolne dronove: U Avganistanu i Iraku ste izgubili 7 biliona dolara! Odgovorićemo vam kao…

Iran odgovorio Trampu i prikazao patrolne dronove: U Avganistanu i Iraku ste izgubili 7 biliona dolara! Odgovorićemo vam kao nikada do sada! (video)

Kurir pre 2 sata
"Vreme ističe!" Tramp nikada oštrije zapretio Iranu, Teheran odbija zahteve: "Sledeći napad biće daleko gori!"

"Vreme ističe!" Tramp nikada oštrije zapretio Iranu, Teheran odbija zahteve: "Sledeći napad biće daleko gori!"

Telegraf pre 2 sata
Tramp upozorio Iran da 'vreme ističe'

Tramp upozorio Iran da 'vreme ističe'

BBC News pre 3 sata
Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Tramp upozorio Iran da ‘vreme ističe’

Južne vesti pre 2 sata
Tramp upozorio Iran da 'vreme ističe'

Tramp upozorio Iran da 'vreme ističe'

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

(Foto) Napad je sve bliži, Trampu stigao odgovor zbog kog će buknuti požar! "Branićemo se kao nikad do sada, protraćio si…

(Foto) Napad je sve bliži, Trampu stigao odgovor zbog kog će buknuti požar! "Branićemo se kao nikad do sada, protraćio si milijarde i živote"

Blic pre 13 minuta
Grinpis osudio nastavak trgovine nuklearnom energijom između Francuske i Rusije

Grinpis osudio nastavak trgovine nuklearnom energijom između Francuske i Rusije

Danas pre 28 minuta
Trampova prva godina uzdrmala Ameriku i ostatak sveta: Kako da se Srbija postavi u naredne tri godine

Trampova prva godina uzdrmala Ameriku i ostatak sveta: Kako da se Srbija postavi u naredne tri godine

Danas pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Rubio: Opšti sporazum za Ukrajinu postignut; Orban: Kijev prešao granicu, Mađarska meta danima

UKRAJINSKA KRIZA: Rubio: Opšti sporazum za Ukrajinu postignut; Orban: Kijev prešao granicu, Mađarska meta danima

RTV pre 3 minuta
Guverner Bundesbanka: Njemačke zlatne rezerve sigurne u New Yorku i nema razloga za njihovo vraćanje

Guverner Bundesbanka: Njemačke zlatne rezerve sigurne u New Yorku i nema razloga za njihovo vraćanje

SEEbiz pre 7 minuta