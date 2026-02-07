EU uvodi novi paket sankcija Rusiji

Radio 021 pre 9 minuta  |  Beta
Evropska unija uvodi 20. paket sankcija Rusiji koji se odnosi na energetiku, finansijske usluge i trgovinu, objavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Fon der Lajen je u saopštenju ukazala da će Rusija "doći za pregovarački sto sa iskrenom namerom samo ako je pritisnuta da to uradi". "To je jedini jezik koji Rusija razume", rekla je ona i dodala da zbog toga Evropska komisija danas uvodi novi paket sankcija, 20. od početka ruske agresije na Ukrajinu. Evropska komisija u saopštenju ukazuje da će ruski rat uskoro dostići 1.500 dana, kao i da su tokom cele prošle godina ruske snage napredovale u proseku između 15 i
Danas pre 13 sati
Danas pre 4 minuta
RTS pre 9 minuta
Radio 021 pre 9 minuta
B92 pre 8 minuta
B92 pre 9 minuta