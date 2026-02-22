Masovni ruski napadi širom Ukrajine, Poljska podigla avione

Rat u Ukrajini – 1.460. dan. Rusija je tokom noći izvela udare na Kijev i okolne regione, kao i na Dnjeparsku, Kirovogradsku, Nikolajevsku, Odesku, Poltavsku i Sumsku oblast, saopštio je predsednik Ukrajina Volodimir Zelenski. Tokom napada lansirano je skoro 300 jurišnih dronova, uglavnom tipa "šahed", i 50 raketa različitih tipova, uključujući balističke. Kao odgovor na ruske napade, poljsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je preko noći rasporedilo borbene avione kako bi zaštitilo poljski vazdušni

Peskov: Rusija će preduzeti mere ako se nuklearno naoružanje nađe u Estoniji Moskva će preduzeti mere ako nuklearno oružje upereno protiv Rusije bude raspoređeno u Estoniji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Ako se na estonskoj teritoriji bude našlo nuklearno naoružanje usmereno ka nama, onda će naše nuklearno naoružanje biti usmereno ka estonskoj teritoriji. Estonija to mora ozbiljno da shvati", rekao je Peskov, javlja agencija Ria Novosti. On je