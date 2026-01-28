Blic: EU prvi put razmatra posebnu vizu za vozače kamiona, sutra treba da bude objavljena

Beta pre 5 sati

 Evropska unija prvi put će na institucionalnom nivou otvoriti pitanje dugoročnog boravka u Šengenu za profesionalce koji zbog posla moraju da se kreću između više država članica, a među njima su i profesionalni vozači iz trećih zemalja koji trenutno blokiraju teretne prelaze, saznaje danas Blic Biznis.

Ta vizna strategija, prema informacijama Blica, biće sutra objavljena u Briselu. U radnom dokumentu Evropske komisije, u koji su imali uvid,  a koji predstavlja osnovu za izradu nove EU vizne strategije, predviđeno je pokretanje strateške rasprave o izuzecima od pravila 90/180 dana, upravo zbog ekonomskih gubitaka i poremećaja na jedinstvenom tržištu, odnosno apela prevoznika.

U dokumentu se navodi da je neophodno razmotriti boravke u Šengenskom prostoru duže od ukupno 90 dana, pod uslovom da se ne prekorači 90 dana u pojedinačnoj državi članici, odnosno da se napravi izuzeće. Kao primeri su navedeni vozači kamiona i drugi profesionalci koji rade za kompanije sa sedištem u EU, a čije poslovanje zavisi od stalne mobilnosti između država članica.{image3}

Time je, prvi put, problem sa kojim se godinama suočavaju prevoznici iz Srbije i regiona formalno prepoznat kao pitanje konkurentnosti EU.

Dokument ne predviđa trenutnu promenu propisa, zbog čega će biti potrebni i dalji koraci, odnosno dijalog sa institucijama EU.

 

(Beta, 28.01.2026)

Ključne reči

Evropska UnijaVisaBriselEUEvropska komisijaŠengen

