Blic: EU prvi put razmatra posebnu vizu za vozače kamiona, sutra treba da bude objavljena
Ta vizna strategija, prema informacijama Blica, biće sutra objavljena u Briselu. U radnom dokumentu Evropske komisije, u koji su imali uvid, a koji predstavlja osnovu za izradu nove EU vizne strategije, predviđeno je pokretanje strateške rasprave o izuzecima od pravila 90/180 dana, upravo zbog ekonomskih gubitaka i poremećaja na jedinstvenom tržištu, odnosno apela prevoznika.
U dokumentu se navodi da je neophodno razmotriti boravke u Šengenskom prostoru duže od ukupno 90 dana, pod uslovom da se ne prekorači 90 dana u pojedinačnoj državi članici, odnosno da se napravi izuzeće. Kao primeri su navedeni vozači kamiona i drugi profesionalci koji rade za kompanije sa sedištem u EU, a čije poslovanje zavisi od stalne mobilnosti između država članica.{image3}
Time je, prvi put, problem sa kojim se godinama suočavaju prevoznici iz Srbije i regiona formalno prepoznat kao pitanje konkurentnosti EU.
Dokument ne predviđa trenutnu promenu propisa, zbog čega će biti potrebni i dalji koraci, odnosno dijalog sa institucijama EU.
(Beta, 28.01.2026)