Nazire se kraj agonije za kamiondžije? EU konačno priznala problem boravka u Šengenu, evo šta razmatra kao rešenje

Dnevnik pre 54 minuta
Nazire se kraj agonije za kamiondžije? EU konačno priznala problem boravka u Šengenu, evo šta razmatra kao rešenje

Evropska unija prvi put na institucionalnom nivou otvara pitanje izuzeća od pravila 90/180 dana u Šengenu, a među ključnim kategorijama su profesionalni vozači iz trećih zemalja.

Evropska unija prvi put će na institucionalnom nivou otvoriti pitanje dugoročnog boravka u Šengenu za profesionalce koji zbog posla moraju da se kreću između više država članica, a među njima su i profesionalni vozači iz trećih zemalja koji trenutno blokiraju teretne prelaze. Ova vizna strategija, prema prvim informacijama, biće sutra objavljena u Briselu. U radnom dokumentu Evropske komisije, a koji predstavlja osnovu za izradu nove EU vizne strategije, predviđeno
