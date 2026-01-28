Automobil zgužvan do neprepoznatljivosti, petoro povređenih. Stravična saobraćajka kod Subotice, delovi svuda po putu: Ušao u kontra smer, pa nastao karambol

Nesreću je izazvao vozač koji se kretalo u suprotnom smeru Saobraćaj je zatvoren i preusmeren na petlju Feketić Na auto-putu kod Bačke Topole oko 19.40 časova je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala četiri vozila, a povređeno je pet osoba.

Saobraćaj je obustavljen, a vozila se preusmeravaju na petlju Feketić. U policiji potvrđuju da se teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 19.40 časova na auto-putu kod Bačka Topola, na deonici iz pravca Novi Sad ka Subotica. Ovde pogledajte prve slike sa mesta nesreće. U sudaru su učestvovala četiri putnička vozila, a prema prvim informacijama povređeno je pet osoba. Deonica auto-puta je u potpunosti zatvorena za saobraćaj. Prema nezvaničnim
