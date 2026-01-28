Lančani sudar na auto-putu kod Bačke Topole, petoro povređenih prevezeno u subotičku bolnicu

Na auto-putu Novi Sad – Subotica, oko 19.40 dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri vozila.

Tri povređene osobe su u teškom stanju. Nakon intervencije vatrogasaca na licu mesta, hitna pomoć je prevezla povređene u subotičku bolnicu gde im se saniraju povrede. Prema informacijama iz bolnice, najmanje tri lica koja su povređena, u teškom su stanju, prenosi RTS. Deonica auto-puta kod Bačke Topole je blokirana za saobraćaj, pa se vozila kod petlje Feketić preusmeravanje na regionalni put. Prema prvim nezvaničnim informacijama koje se šire društvenim mrežama,