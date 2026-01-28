Cena zlata rekordno raste, evo da li je pravo vreme da baš sada prodate svoj zlatni nakit koji čuvate na dnu kutije
Blic pre 14 minuta
Cena zlata je dostigla rekordne vrednosti i na zlatnom nakitu može se dobro zaraditi. Stručnjaci su otkrili da li je sada pravo vreme da prodate svoj nakit.
Previranja u svetu su podigla cenu zlata na rekordne nivoe. U ponedeljak je cena prvi put premašila 5.000 dolara po unci. Prodajom zlatnog i srebrnog nakita pronađenog na dnu kutije ili u zadnjem delu ormara može se lepo zaraditi, ali potrošač treba da bude oprezan s kim sklapa posao. – Kada ovakva branša dospe u žižu interesovanja, naravno da se pojavljuju i negativne pojave na tržištu. Potrošač treba da prepozna da ne posluje sa nekim ko ne ispunjava uobičajene