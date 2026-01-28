Cena zlata rekordno raste, evo da li je pravo vreme da baš sada prodate svoj zlatni nakit koji čuvate na dnu kutije

Cena zlata je dostigla rekordne vrednosti i na zlatnom nakitu može se dobro zaraditi. Stručnjaci su otkrili da li je sada pravo vreme da prodate svoj nakit.

Previranja u svetu su podigla cenu zlata na rekordne nivoe. U ponedeljak je cena prvi put premašila 5.000 dolara po unci. Prodajom zlatnog i srebrnog nakita pronađenog na dnu kutije ili u zadnjem delu ormara može se lepo zaraditi, ali potrošač treba da bude oprezan s kim sklapa posao. – Kada ovakva branša dospe u žižu interesovanja, naravno da se pojavljuju i negativne pojave na tržištu. Potrošač treba da prepozna da ne posluje sa nekim ko ne ispunjava uobičajene