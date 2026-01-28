"Jedna prelepa armada upravo ide ka njima" Tramp objavio vesti od kojih mnogi strahuju: Sprema se udar?!

Američka vojna komanda CENTCOM potvrdila je sprovođenje vazdušnih vežbi u regionu Bliskog istoka radi unapređenja operativne spremnosti Politička dinamika između SAD i Irana ostaje napeta, a Tramp ostavlja prostora za mogućnost postizanja dogovora u budućnosti Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je „još jedna“ američka vojna flota na putu ka Iranu. - Usput, još jedna prelepa armada prelepo plovi ka Iranu upravo sada. Dakle, videćemo - rekao je Tramp juče
