To je to, upravo stigla potvrda iz Ukrajine! Oglasio se šef diplomatije: "Zelenski je spreman!"

Blic pre 2 sata
Sastanci u Abu Dabiju poslužili su kao ključni korak ka mogućem neposrednom susretu predsednika Ukrajine i Rusije.

Predsednik Volodimir Zelenski otvoren je za sastanak sa predsednikom Vladimirom Putinom radi rešavanja ključnih pitanja Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski spreman je da se lično sastane sa šefom Kremlja Vladimirom Putinom kako bi rešili dva ključna pitanja, teritoriju i kontrolu nad Zaporoškom nuklearnom elektranom u okviru mirovnih pregovora, izjavio je ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha u intervjuu za Evropsku pravdu. Izvestio je da dva najosetljivija
Ukrajinski šef diplomatije: Zelenski je spreman da se sastane s Putinom

Danas pre 5 sati
