Ukrajinski šef diplomatije: Zelenski je spreman da se sastane s Putinom

Danas pre 4 sati  |  RTS
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski spreman je da se lično sastane sa šefom Kremlja Vladimirom Putinom kako bi rešili dva ključna pitanja, teritoriju i kontrolu nad Zaporoškoj nuklearnom elektranom u okviru mirovnih pregovora, izjavio je ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga u intervjuu za Evropsku pravdu.

Izvestio je da dva najosetljivija pitanja u mirovnom procesu ostaju nerešena: teritorije i buduća kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporožje. „Predsednik je spreman da se sastane sa Putinom i razgovara o ovim pitanjima konkretno kako bi ih rešio“, rekao je Sibiga. Istovremeno, dodao je da ne vidi potrebu za svojim sastankom sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. „Ne bi trebalo da stvaramo paralelne koloseke. Formirani su pregovarački timovi,
