Programeri na drugom mestu po zaradama Naftaši lideri keša evo koliko zarade mesečno i ko ima najnižu platu

Dnevnik pre 7 minuta
BEOGRAD: Prosečna novembarska neto plata u Srbiji iznosila je 111.987 dinara, a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su najveći prosek ostvarili zaposleni u proizvodnji koksa i derivata nafte, 298.902 dinara.

Tradicionalno najplaćeniji programeri, u novembru su bili na drugom mestu, sa prosekom od 287.477 dinara. Prosekom većim od 200.000 dinara mogli su se pohvaliti i zaposleni u eksploataciji sirove nafte i gasa - 264.552 dinara, u naučnom istraživanju i razvoju - 217.923 dinara i u vazdušnom saobraćaju - 244.757 dinara. Zaposleni u poljoprivredi u novembru su u proseku dobili po 89.984 dinara, rudarstvu 141.787 dinara, građevinarstvu 96.444 dinara, trgovini 95.097
