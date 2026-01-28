U Srbiji danas vetrovito vreme uz košavu

U Srbiji će danas biti vetrovito vreme uz košavu, dok se od sredine dana očekuje prolazna kiša.

Najviša dnevna temperatura dostići će do 14 stepeni. U jutarnjim satima ponegde je moguć slab mraz, dok će u Timočkoj krajini, kao i na jugu i jugozapadu Srbije, biti magle ili niske oblačnosti koje se mogu zadržati i tokom većeg dela prepodneva. U ostalim krajevima zemlje biće malo do umereno oblačno. Tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, koje će usloviti prolaznu kišu. Vetar će duvati umeren i jak, južni i jugoistočni, dok se na jugu Banata