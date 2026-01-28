Novosađanin sa fantomkom i uz pretnju replikom pištolja oteo novac u prodavnici

Pripadnici novosadske policije uhapsili su D. Ž. (1992) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojništvo. Kako se sumnja, on je, sa fantomkom na glavi ušao u prodavnicu, zapretio radnici replikom pištolja i oduzeo joj novac od pazara. Policija ga je uhvatila neposredno nakon dojave i pronašla deo ukradenog novca i repliku pištolja koju je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48