Međunarodni dan privatnosti podataka: U Srbiji nastavljen zabrinjavajući trend zloupotrebe

Organizacija Partneri Srbija danas je, povodom Međunarodnog dana privatnosti podataka, upozorila da je tokom 2025. godine u Srbiji nastavljen zabrinjavajući trend zloupotrebe ličnih podataka građana i ozbiljnih povreda prava na privatnost, bez adekvatne institucionalne reakcije i odgovornosti.

Navodeći da su tokom godine zabeleženi brojni slučajevi nezakonite upotrebe tehnologija za nadzor, uključujući špijunske softvere korišćene protiv novinara, aktivista, učesnika protesta i građana, organizacija je u saopštenju ukazala da se privatnost i dalje koristi kao sredstvo zastrašivanja, pritiska i sužavanja građanskog prostora, umesto da bude zaštićeno osnovno ljudsko pravo. Organizacija ukazuje da posebno zabrinjavaju slučajevi u kojima su državne