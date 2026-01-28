Na današnji dan, 28. januar

Na današnji dan dogodilo se: 814. Umro je Karlo I Veliki, franački kralj od 768. i rimsko-nemački car od 800. kada ga je krunisao papa Lav III. Znatno je proširio kraljevstvo i postao gospodar gotovo cele zapadne i srednje Evrope. Uveo je sistem kraljevskih vazala kojima je dodeljivao nasledne posede (feude) i tako stvorio vladajuću klasu velikih zemljoposednika. 1547. Umro je engleski kralj Henri VIII, koji je nakon dolaska na presto 1509. proširio vlast na Vels,