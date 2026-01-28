Na današnji dan, 28. januar

Danas je sreda, 28. januar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

814 - Umro je franački car Karlo Veliki. Došao je na presto 768. i vladao je do smrti 814. Prekrojio je kartu čitave zapadne Evrope i proširio je Franačku državu od Severnog mora do Italije i od Atlantika do Češke. Papa Lav III krunisao ga je 800. za rimskog cara, što je bio čin s trajnim posledicama po istoriju Evrope. 1457 - Rođen je engleski kralj Henri VII, otac Henrija VIII i osnivač dinastije Tjudor. Njegovim dolaskom na presto 1485. okončan je