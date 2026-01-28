Vremeplov: Rođen Ilija Garašanin

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen Ilija Garašanin

NOVI SAD - Na današnji dan 1812. godine rođen je srpski državnik Ilija Garašanin, čije je delo "Načertanije" (prvu verziju je napisao Franja Zah), objavljeno 1844. predviđalo oslobađanje svih Srba i Južnih Slovena. Zalagao se za Savez balkanskih naroda kako bi se zajedno oduprli Osmanskom carstvu. Sin je trgovca Milutina Savića iz sela Garaši kod Kragujevca i prezime je uzeo prema nazivu rodnog mesta. Karijeru je započeo kao oficir 1837. i bio je prvi starešina vojske knjaza Miloša Obrenovića, ali je posle

Danas je sreda, 28. januar, 28. dan 2026. godine. 814 - Umro je franački car Karlo Veliki. Došao je na presto 768. i vladao je do smrti 814. Prekrojio je kartu čitave zapadne Evrope i proširio je Franačku državu od Severnog mora do Italije i od Atlantika do Češke. Papa LavIIIkrunisao ga je 800. za rimskog cara, što je bio čin s trajnim posledicama po istoriju Evrope. 1457 - Rođen je engleski kralj Henri VII, otac Henrija VIII i osnivač dinastije Tjudor. Njegovim
Knjaz Miloš

