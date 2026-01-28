Dvojica agenata federalnih službi pucala na Pretija

Dvojica agenata federalnih službi pucala na Pretija

Nije precizirano da li su meci koje su ispalili obojica agenata pogodili Pretija

VAŠINGTON – Dvojica federalnih agenata pucala su iz svojih pištolja tokom incidenta sa Aleksom Pretijem u Mineapolisu, kada je Preti ubijen, prenosi Si-En-En pozivajući se na izveštaj koji je Ministarstvo za nacionalnu bezbednost dostavilo američkom Kongresu. U izveštaju se navodi da je jedan od agenata više puta uzviknuo da Preti ima pištolj, nakon čega su ga dvojica agenata oborila na zemlju. ''Pripadnici Carinske i granične zaštite (CBP) pokušali su da uhapse
Vašington

