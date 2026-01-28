Glišić: Za zamenu stare vodovodne mreže u Srbiji potrebno pet milijardi evra

Politika pre 6 sati
Istakao da je to ulaganje neophodno kako bi se smanjili gubici vode

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je danas da je za zamenu stare vodovodne mreže u Srbiji potrebno ukupno pet milijardi evra i istakao da je to ulaganje neophodno kako bi se smanjili gubici vode i građanima u svim delovima zemlje obezbedilo sigurno vodosnabdevanje. Glišić je podsetio da je to rekao i na tematskoj sednici Vlade Srbije, koja je održana u nedelju i na kojoj je učestvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da je kasnije bilo
