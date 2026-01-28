Cena vode mora biti pristupačna jer nije roba nego javno dobro

Velike investicije u vodosnabdevanje opravdanje za nova poskupljenja

Infrastruktura za vodosnabdevanje u Srbiji je zapuštena, sistem se suočava sa ozbiljnim problemima zbog nedovoljnog ulaganja, a gubitak vode u mreži je ogroman. Za sanaciju samo najugroženijih područja potrebno je oko pet milijardi evra. To su procene koje je izneo ministar za javna ulaganja Darko Glišić na poslednjoj tematskoj sednici Vlade Srbije, navodeći da gubitak vode u sistemu iznosi osam litara na 10 litara proizvedene vode. Ministar je kazao da je prošle