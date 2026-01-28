Da li se krug zatvara

Danas imamo veći BDP i više infrastrukture, ali je ključno pitanje da li su institucije jače ili slabije nego tada. Zemlje mogu rasti i sa obesmišljenim institucijama, ali samo kratko. Dugoročno, bez jakih institucija, rast se pretvara u zavisnost, demokratija u formu bez sadržaja, a granica između države i kriminala postaje nejasna

Četvrt veka posle formiranja prve demokratske vlade u Srbiji pitanje je da li je uopšte smisleno, pa čak i da li je pristojno, porediti to vreme sa sadašnjim. No, ipak je važno sagledati ta dva trenutka u ovom vremeplovu od četvrt veka. Ne da bismo sudili prošlosti, već da bismo razumeli sadašnjost. Razumevanje tog trenutka pomaže nam da shvatimo gde smo danas, ali i da ne ponavljamo greške koje smo već jednom skupo platili. Razmere ekonomskog i društvenog
Indija i Europska unija sklopile sporazum o slobodnoj trgovini

Strategija Renaulta u Indiji ojačana sporazumom sa EU

EU i Indija potpisale "majku svih sporazuma" – stvorena zona slobodne trgovine sa dve milijarde ljudi

Izdvajanja za obrazovanje u Srbiji i dalje ispod EU standarda

UNSS: Rast ulaganja u obrazovanje u 2026, ali i dalje ispod EU standarda

Unija srednjoškolaca: Realni rast ulaganja u prosvetu usporava, kapitalne investicije na niskom nivou

Veće plate i penzije nisu dovele do očekivane potrošnje, PDV najviše podbacio

