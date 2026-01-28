Ledeni talas stiže u Srbiju, padaće i sneg, pa sledi totalni preokret: Evo kada temperatura ide u minus

Telegraf
Ledeni talas stiže u Srbiju, padaće i sneg, pa sledi totalni preokret: Evo kada temperatura ide u minus

Srbiju tokom večeri očekuje promena vremena, a tokom vikenda i jače zahlađenje.

U ovom času oblaci i kiša u sklopu ciklona sa centralnog Mediterana već su stigli do Jadranskog mora i zapada Balkana, a do večeri stižu i do Srbije. Južno strujanje i dalje donosi toplu vazdušnu masu, u Loznici je prolećnih 15 stepeni, a u Negotinu samo 2. Zajedno sa oblacima, Srbiji se sve više približava i ciklon sa centralnog Mediterana, pa će usled izraženog gradijenta pritiska doći do jačanja jugoistočnog vetra. U toku večeri i noći duvaće umeren do jak
