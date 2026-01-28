Senzacija Aleksandre Krunić! Srpkinja ušla u polufinale dubla na AO, sa Kazahstankom izbacila glavne favorite!

Aleksandra Krunić i Ana Danilina prošle su u polufinale Australijan Opena! Novi uspeh srpske i kazahstanske teniserke došao je posle pobede nad prvim nositeljkama na turniru, Tejlor Taunsend i Katerinom Sinjakovom sa 6:2, 3:6, 6:0.

Prvi put je Aleksandra među četiri najbolja para u Melburnu, a drugi put u polufinalu jednog Grend slema nakon što je istu fazu posetila i na Rolan Garosu. Doduše, u Parizu je igrala i za titulu, pa se sa Kazahstankom nada da bi i sada to bio slučaj. Neverovatan napredak Krunićeve doneo joj je i 13. poziciju na VTA listi i sada je već veoma blizu ulaska u 10 najboljih na planeti. Vrhunski prvi set je uslovio ovu pobedu, jer je sve bilo lakše sa takvim zalogom za