Kemp i glamur na dodeli Gremi nagrada

Dodela Gremi nagrada, koja se održala po 68. put, bila je obeležena istorijskim pobedama, političkim porukama i smelim modnim izdanjima.

Kendrik Lamar je postao najviše nagrađivani reper, Bed Bani ( Bad Bunny) je osudio ICE, a umetnici poput Čapel Roan i Lejdi Gage privlačili su pažnju na crvenom tepihu. Bed Bani je ispisao istoriju, postavši prvi izvođač ikada koji je osvojio Gremi za album godine za album na neengleskom jeziku, zahvaljujući svom prelomnom izdanju DeBÍ TiRAR MáS FOToS. „Želim da posvetim ovu nagradu svim ljudima koji su morali da napuste svoju domovinu, svoju zemlju, kako bi