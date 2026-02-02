Počeo upis dece u vrtiće: prijave elektronski u 33 grada i opštine širom Srbije

Roditelji i staratelji zahteve mogu da podnesu isključivo elektronskim putem, korišćenjem usluge e-Vrtić na portalu e-Uprava.

Usluga je dostupna svim e-Građanima, odnosno registrovanim korisnicima Portala e-ID, bez obzira na to da li portalu pristupaju putem računara ili mobilnih uređaja. Kako je navedeno u saopštenju, kompletan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom može se pronaći upravo u okviru usluge e-Vrtić na portalu e-Uprava. Novina ovogodišnjeg konkursa odnosi se na roditelje koji su strani državljani. Naime, u slučaju da su oba roditelja stranci, omogućen je