Počeo upis dece u vrtiće: prijave elektronski u 33 grada i opštine širom Srbije

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Počeo upis dece u vrtiće: prijave elektronski u 33 grada i opštine širom Srbije

Roditelji i staratelji zahteve mogu da podnesu isključivo elektronskim putem, korišćenjem usluge e-Vrtić na portalu e-Uprava.

Usluga je dostupna svim e-Građanima, odnosno registrovanim korisnicima Portala e-ID, bez obzira na to da li portalu pristupaju putem računara ili mobilnih uređaja. Kako je navedeno u saopštenju, kompletan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom može se pronaći upravo u okviru usluge e-Vrtić na portalu e-Uprava. Novina ovogodišnjeg konkursa odnosi se na roditelje koji su strani državljani. Naime, u slučaju da su oba roditelja stranci, omogućen je
N1 Info pre 47 minuta
Glas Zaječara pre 1 sat
B92 pre 37 minuta
Blic pre 1 sat
Jug press pre 4 sati
Danas pre 3 sata
Naissus info pre 3 sata
N1 Info pre 12 minuta
Beta pre 2 minuta
Beta pre 12 minuta
Serbian News Media pre 12 minuta
NIN pre 17 minuta