Znak smirivanja u Sudanu: Putnički avion sleteo u Kartum nakon 3 godine, dočekan s oduševljenjem - ključni korak u naporima vlade da normalizuje život

Komercijalni putnički avion sleteo je juče u glavni grada Sudana, Kartum, što je tek drugi put otkako je pre skoro tri godine izbio razorni rat u toj severoistočnoj afričkoj zemlji izazivajući najveću humanitarnu katastrofu u svetu.

Avion na domaćoj liniji avio-prevoznika SUDANAIR, dočekan izlivima oduševljenja, sleteo je na Međunarodni aerodrom u Kartumu, objavila je državna novinska agencija SUNA. Avion je poleteo iz grada Port Sudana, na istoku Crvenog mora, koji je bio privremeno sedište Vlade dok se početkom ove godine nije vratila u Kartum. Ponovno otvaranje Međunarodnog aerodroma u Kartumu je ključni korak u naporima Vlade da normalizuje život u Kartumu, uništenog tokom rata vojske i