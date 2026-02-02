Počela prijava penzionera za pakete solidarne pomoći: Ko ima pravo da se prijavi

Penzioneri od danas mogu da se prijave za pakete solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije (SAPENS) i Udruženja penzionera Srbije (UPS).

Rok za dostavljanje prijava je 25. februar, a preliminarne rang-liste biće objavljene 26. februara, piše na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fonda), koji i obezbeđuje novac za pakete. Osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći je visina penzije, odnosno da ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara. Istaknuto je da penzioneri treba da prilikom podnošenja prijave, ponesu poslednji