Počela prijava penzionera za pakete solidarne pomoći: Ko ima pravo da se prijavi

NIN pre 23 minuta  |  Beta
Penzioneri od danas mogu da se prijave za pakete solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije (SAPENS) i Udruženja penzionera Srbije (UPS).

Rok za dostavljanje prijava je 25. februar, a preliminarne rang-liste biće objavljene 26. februara, piše na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fonda), koji i obezbeđuje novac za pakete. Osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći je visina penzije, odnosno da ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara. Istaknuto je da penzioneri treba da prilikom podnošenja prijave, ponesu poslednji
Serbian News Media pre 13 minuta
Nova ekonomija pre 38 minuta
Jugmedia pre 53 minuta
Glas Zaječara pre 1 sat
Biznis.rs pre 43 minuta
N1 Info pre 1 sat
Plus online pre 2 sata
