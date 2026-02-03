U Petrohemiji počele aktivnosti za uspostavljanje proizvodnje, početak rada planiran od 5. februar

U HIP-Petrohemiji u Pančevu započete su predstartne aktivnosti u cilju ponovnog uspostavljanja rada proizvodnih postrojenja, a početak rada je planiran od 5. februara, objavila je Petrohemija.

Proces starta Petrohemije, nakon dva meseca zastoja započetog nakon obustave rada Rafinerije u Pančevu, realizuje se planiranom dinamikom i u skladu sa kompanijskim procedurama, kao i najvišim ekološkim i bezbednosnim standardima, navodi se u saopštenju. Iz Petrohemije su takođe naveli da je za startne aktivnosti u fabrici Etilen karakteristična pojava buke, dima i intenzivnog plamena na baklji, što se može očekivati od 5. do 8. februara. U Fabrici sintetičkog