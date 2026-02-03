Brokerska kuća Momentum Securities: NIS u 2025. prepolovio profitabilnost

Naftna industrija Srbije (NIS) prepolovila je profitabilnost prema pokazatelju EBITDA (profit pre kamata, poreza i amortizacije) u 2025. godini na 22,2 milijarde dinara, dok je u četvrtom tromesečju bila tek blago pozitivna, saopštila je danas brokerska kuća Momentum Securities.

Kompanija koja je pod američkim sankcijama je, kako je navedeno, u četvrtom tromesečju pretrpela gubitak od 5,3 milijarde dinara, pa je "minus" u 2025. godini dostigao 5,6 milijardi dinara. "Ovo je prvi gubitak NIS-a na godišnjem nivou pod upravom Gazproma, ne računajući vanredne okolnosti u godini pandemije. Negativnom rezultatu je u velikoj meri doprinela Petrohemija koja je produbila minus sa 7,7 milijardi dinara prethodne godine na 10,3 milijarde dinara u