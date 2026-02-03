Stiže novo nevreme: Prvi na udaru ovi delovi Srbije, narednih dana promenljivo vreme

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Prema najnovijoj vremenskoj prognozi uveče i tokom noći stiže novo naoblačenje koje će najpre na zapadu, jugozapadu i severu, a zatim i u centralnim predelima Srbije, usloviti kišu i lokalne pljuskove.

Na istoku zemlje će se zadržati hladno, u Timočkoj Krajini i tmurno. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Sutra umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 5 °S, a najviša
