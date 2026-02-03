Veliki udarac za Putina, Tramp likuje: Evo šta Indija dobija za okretanje leđa Rusiji

Mondo pre 1 sat  |  Jovana Radovanović
Veliki udarac za Putina, Tramp likuje: Evo šta Indija dobija za okretanje leđa Rusiji

Tramp je objavio sporazum na društvenim mrežama nakon telefonskog poziva s indijskim premijerom Narendrom Modijem, napominjući da će Indija sada kupovati naftu od SAD, a potencijalno i od Venecuele.

Zvaničnik Bele kuće rekao je Rojtersu da SAD ukidaju kaznene carine od 25 odsto na sav uvoz iz Indije uvedene zbog kupovine ruske nafte, koje su se nadovezale na ranije "recipročne" carine od 25 odsto. Britanska agencija navodi da su akcije velikih indijskih kompanija na američkoj berzi porasle nakon ove vesti. Trampova objava doprinela je pozitivnom raspoloženju i kod proizvođača poluprovodnika i firmi koje se bave razvojem veštačke inteligencije. Prema Trampovim
