Peskov: Sastav ruske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju se neće menjati

NIN pre 26 minuta  |  Tanjug
Peskov: Sastav ruske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju se neće menjati

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da će Rusiju na predstojećim pregovorima radne grupe za bezbednost u Abu Dabiju, o postizanju mira u Ukrajini, predstavljati ista delegacija kao i prošlog puta. "To će biti ista delegacija koja je bila tamo prošlog puta", rekao je Dmitrij Peskov novinarima, prenosi RIA novosti.

Pregovori trilateralne radne grupe za bezbednosna pitanja, u kojoj učestvuju predstavnici Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, završeni su 24. januara u Abu Dabiju, kada je rusku pregovaračku grupu predvodio načelnik Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov. Peskov je ranije danas najavio da će se sledeća runda razgovora između predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine o rešavanju ukrajinskog sukoba u Abu Dabiju održati 4. i
Ključne reči

UkrajinaRusijaAbu DabisadRat u Ukrajini

