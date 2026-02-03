Podržaćemo studentsku listu, ali pod uslovom da... (video)

Pravda pre 2 sata  |  Pravda
Podržaćemo studentsku listu, ali pod uslovom da... (video)

Predstavnici pet organizacija koje za sebe kažu da su suverenističke potpisali su danas sporazum u Beogradu o zajedničkom političkom delovanju.

Svoj skup nazvali su “Okupljanje za borbu za zdravo društvo u Srbiji”, a u njemu su učestvovali prof. dr Danica Grujičić, Zdravo društvo; dr Slobodan Janković, Srpski demokratski savez; prof. dr Aleksandar Ćorac, Srpski nacionalni forum; Nebojša Ćosić, Udruženje poljoprivrednika i adv. Vladan Glišić, Narodna mreža. “Zdravo društvo pokreće okupljanje rodoljubivih organizacija suverenističkog opredeljenja radi izrade programa promena u različitim oblastima društvenog
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Danica Grujičić formirala pokret "Zdravo društvo": Potpisan sporazum sa još četiri organizacije

Danica Grujičić formirala pokret "Zdravo društvo": Potpisan sporazum sa još četiri organizacije

Blic pre 1 sat
Formiran "suverenistički savez": Novi pokret Danice Grujičić udružio se s četiri organizacije, zajedno izlaze na izbore

Formiran "suverenistički savez": Novi pokret Danice Grujičić udružio se s četiri organizacije, zajedno izlaze na izbore

Newsmax Balkans pre 1 sat
Grujičić: Formiran suverenistički savez; Glišić: Prirodno formiranje bloka sa Novim DSS-om i MI-snaga naroda

Grujičić: Formiran suverenistički savez; Glišić: Prirodno formiranje bloka sa Novim DSS-om i MI-snaga naroda

Insajder pre 2 sata
Formiran "suverenistički savez", pokret Danice Grujičić se udružio s drugim organizacijama

Formiran "suverenistički savez", pokret Danice Grujičić se udružio s drugim organizacijama

N1 Info pre 2 sata
Danica Grujičić osnovala pokret i sklopila suverenistički savez: Cilj - rušenje SNS

Danica Grujičić osnovala pokret i sklopila suverenistički savez: Cilj - rušenje SNS

Radio 021 pre 2 sata
Formiran suverenistički savez: Danica Grujičić i Vladan Glišić najavljuju zajednički blok sa Nestorovićem

Formiran suverenistički savez: Danica Grujičić i Vladan Glišić najavljuju zajednički blok sa Nestorovićem

Nedeljnik pre 2 sata
Danica Grujičić formirala politički savez za izlazak na izbore

Danica Grujičić formirala politički savez za izlazak na izbore

In medija pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladan Glišić

Politika, najnovije vesti »

Priština u trci s vremenom: Šta sledi u postizbornom procesu na KiM?

Priština u trci s vremenom: Šta sledi u postizbornom procesu na KiM?

Euronews pre 4 minuta
Macut na Svetskom samitu vlada u Dubaiju: Srbija jedna od najspremnijih za tehnološke izazove

Macut na Svetskom samitu vlada u Dubaiju: Srbija jedna od najspremnijih za tehnološke izazove

RTS pre 4 minuta
Saborna crkva u Zenici vraćena SPC

Saborna crkva u Zenici vraćena SPC

Danas pre 4 minuta
Opštinski sud u Zenici poništio odluku iz 2019. i vratio Sabornu crkvu u tom gradu SPC

Opštinski sud u Zenici poništio odluku iz 2019. i vratio Sabornu crkvu u tom gradu SPC

N1 Info pre 9 minuta
Srećko Đukić: Opozicija prstom nije makla kad su usvajani antievropski pravosudni zakoni

Srećko Đukić: Opozicija prstom nije makla kad su usvajani antievropski pravosudni zakoni

N1 Info pre 54 minuta