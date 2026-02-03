Zima uzvraća udarac: Meterolog otkrio kakvo nas vreme očekuje u februaru

Zima uzvraća udarac: Meterolog otkrio kakvo nas vreme očekuje u februaru

U februar smo zakoračili prodorom hladnog vazduha koji nas je podsetio da zima nije gotova. Iako je temperatura varirala, poslednjih dana ponovo smo se zatekli usred blažeg ledenog talasa.

Kako navodi Ivan Ristić, februar će biti pun obrta. Prvi dani biće hladni i u minusu, dok ostatak meseca obećava smenu toplo-hladnog vremena. "Ponedeljak, 2. februar, će početi sa mrazem. Još u jutarnim časovima se očekuje pojava snega, ali će u toku dana sneg prestati da pada, a temperatura će biti baš niska pa će u dosta mesta biti ledeni dan. Maksimalne temperature će biti oko nule, ali ponegde može da bude i ispod 0 stepeni, uglavnom od -2 do 3 stepeni.
