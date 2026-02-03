EK u drugoj nedelji februara predstavlja predlog prelaznog rešenja za prevoznike sa Zapadnog Balkana

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
BRISEL - Predstavnici svih direktorata Evropske komisije i ministri zemalja Zapadnog Balkana potvrdili su na današnjem sastanku sa prevoznicima da je rešavanje problema profesionalnih vozača u drumskom saobraćaju hitno i EK je zakazala za drugu nedelju februara novi sastanak, na kome će biti predstavljeno prelazno rešenje.

"Zbog hitnosti situacije i protesta koji su održani, Evropska komisija zakazuje sastanak radne grupe za drugu nedelju februara koja će dati predlog za prelazno rešenje. U radnoj grupi će pored predstavnika države biti i po jedan član predstavnika prevoznika, ambasade u Briselu i Transportne zajednice", navedeno je saopštenju Poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda. Na današnjem onlajn sastanku u Briselu koji je bio posvećen problemima sa kojima se
Danas pre 6 sati
RTS pre 6 sati
Insajder pre 7 sati
Vesti online pre 6 sati
Euronews pre 7 sati
Politika pre 7 sati
Telegraf pre 7 sati
