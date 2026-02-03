EK u drugoj nedelji februara predstavlja prelazno rešenje za profesionalne vozače iz Zapadnog Balkana

Predstavnici svih direktorata Evropske komisije i ministri zemalja Zapadnog Balkana potvrdili su na današnjem sastanku sa prevoznicima da je rešavanje problema profesionalnih vozača u drumskom saobraćaju hitno i da je Evropska komisija zakazala za drugu nedelju februara novi sastanak na kome će biti predstavljeno prelazno rešenje.

„Zbog hitnosti situacije i protesta koji su održani, Evropska komisija zakazuje sastanak radne grupe za drugu nedelju februara, koja će dati predlog za prelazno rešenje. U radnoj grupi će, pored predstavnika države, biti i po jedan član predstavnika prevoznika, ambasade u Briselu i Transportne zajednice“, navedeno je u saopštenju Poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda. Na današnjem onlajn sastanku u Briselu, koji je bio posvećen problemima sa kojima