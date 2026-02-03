Nema dobrih vesti iz Brisela za prevoznike u BiH

Vesti online pre 19 minuta  |  Nezavisne (P. V.)
Nema dobrih vesti iz Brisela za prevoznike u BiH

Nakon sastanka u Evropskoj komisiji o problemima prevoznika iz regiona u vezi sa boravkom u Evropskoj uniji, nisu ponuđena nikakva konkretna rešenja, kazao je Edin Forto, ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.

– Vidimo da su protesti održani prošle sedmice upalili određene alarme u Evropskoj komisiji, ali nažalost nismo čuli nikakva konkretna rešenja – rekao je Forto. Podsetimo, Forto je danas, 3. februara učestvovao na ministarskom sastanku ministara Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske komisije, posvećenom problemima s kojima se profesionalni vozači suočavaju u vezi s boravkom i radom u Evropskoj uniji. Na sastanku je razgovarano o potrebi hitnog i konkretnog
