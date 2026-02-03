U ruskom napadu na Zaporožje poginule dve, ranjeno sedam osoba

KIJEV - U napadu ruskog drona na Zaporožje poginule su dve, a ranjeno je sedam osoba, objavio je danas na svom Telegram nalogu načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave Ivan Fedorov.

"U napadu neprijateljske bespilotne letelice udarnog tipa na grad Zaporožje (Dnjeprovski okrug), dve osobe su poginule", navodi se u objavi Fedorova, prenosi Ukrinform. Fedorov je naveo da je u napadu ranjeno sedam osoba, među njima i jedno dete. Ukrajinska novinska agencija je ranije prenela da je zbog ruskih napada više od 12.000 žitelja Hortickog okruga Zaporožja ostalo bez struje.