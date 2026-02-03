U ruskom napadu na Zaporožje poginule dve, ranjeno sedam osoba

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U ruskom napadu na Zaporožje poginule dve, ranjeno sedam osoba

KIJEV - U napadu ruskog drona na Zaporožje poginule su dve, a ranjeno je sedam osoba, objavio je danas na svom Telegram nalogu načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave Ivan Fedorov.

"U napadu neprijateljske bespilotne letelice udarnog tipa na grad Zaporožje (Dnjeprovski okrug), dve osobe su poginule", navodi se u objavi Fedorova, prenosi Ukrinform. Fedorov je naveo da je u napadu ranjeno sedam osoba, među njima i jedno dete. Ukrajinska novinska agencija je ranije prenela da je zbog ruskih napada više od 12.000 žitelja Hortickog okruga Zaporožja ostalo bez struje.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vitkof i Kušner na pregovorima u Abu Dabiju 4. februara

Vitkof i Kušner na pregovorima u Abu Dabiju 4. februara

Sputnik pre 39 minuta
Rusija nastavila napade na Ukrajinu, pogođen soliter u Harkovu; Zelenski: Čekamo reakciju SAD

Rusija nastavila napade na Ukrajinu, pogođen soliter u Harkovu; Zelenski: Čekamo reakciju SAD

RTS pre 4 minuta
Trojni razgovori SAD, Rusije i Ukrajine: Sastanak u sredu u Abu Dabiju

Trojni razgovori SAD, Rusije i Ukrajine: Sastanak u sredu u Abu Dabiju

Kurir pre 14 minuta
U napadu drona na Zaporožje poginule dve, ranjeno sedam osoba

U napadu drona na Zaporožje poginule dve, ranjeno sedam osoba

Politika pre 1 sat
Više od hiljadu stambenih zgrada bez grejanja u Kijevu na minus devet

Više od hiljadu stambenih zgrada bez grejanja u Kijevu na minus devet

N1 Info pre 2 sata
Više od 1.100 stambenih zgrada bez grejanja u Kijevu na minus devet stepeni

Više od 1.100 stambenih zgrada bez grejanja u Kijevu na minus devet stepeni

Insajder pre 2 sata
Više od 1.100 stambenih zgrada bez grejanja u Kijevu na minus devet stepeni

Više od 1.100 stambenih zgrada bez grejanja u Kijevu na minus devet stepeni

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KijevZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Srušio se avion, ima mrtvih: Drama na nebu iznad ovog grada Engleske, policija hitno izašla na teren

Srušio se avion, ima mrtvih: Drama na nebu iznad ovog grada Engleske, policija hitno izašla na teren

Blic pre 14 minuta
Švedska i Danska obećale Ukrajini mobilne sisteme protivvazdušne odbrane

Švedska i Danska obećale Ukrajini mobilne sisteme protivvazdušne odbrane

Danas pre 34 minuta
Iran traži promenu lokacije i formata pregovora sa SAD planiranih za petak

Iran traži promenu lokacije i formata pregovora sa SAD planiranih za petak

Danas pre 39 minuta
Poznato kada Klintonovi svedoče o Epstajnu

Poznato kada Klintonovi svedoče o Epstajnu

Danas pre 44 minuta
Poginulo 15 hodočasnika u Brazilu

Poginulo 15 hodočasnika u Brazilu

Danas pre 1 sat