Čola završava novi album: U Zagrebu se snimaju poslednje pesme

Pevač Zdravko Čolić vredno radi na novom albumu i zbog toga se trenutno nalazi u Zagrebu.

Nakon vesti da je na kuću slavnog pevača bačena bomba, sam Zdravko Čolić istakao je u izjavi da trenutno nije u Beogradu, ali da je važno da su svi dobro te da se za sve dalje čeka policijski izveštaj. On je napomenuo da u Zagrebu završava rad na novom albumu, odnosno snima poslednje pesme za novo izdanje. "Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala bogu da su svi dobro. Razumem