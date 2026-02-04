Čola završava novi album: U Zagrebu se snimaju poslednje pesme

B92 pre 10 minuta
Čola završava novi album: U Zagrebu se snimaju poslednje pesme

Pevač Zdravko Čolić vredno radi na novom albumu i zbog toga se trenutno nalazi u Zagrebu.

Nakon vesti da je na kuću slavnog pevača bačena bomba, sam Zdravko Čolić istakao je u izjavi da trenutno nije u Beogradu, ali da je važno da su svi dobro te da se za sve dalje čeka policijski izveštaj. On je napomenuo da u Zagrebu završava rad na novom albumu, odnosno snima poslednje pesme za novo izdanje. "Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala bogu da su svi dobro. Razumem
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zdravko Čolić bio sa prijateljima kada je bačena bomba na njegovu vilu. Kolege objavile zajedničke fotke sa pevačem iz kafane…

Zdravko Čolić bio sa prijateljima kada je bačena bomba na njegovu vilu. Kolege objavile zajedničke fotke sa pevačem iz kafane: "Da mi je neko pričao, ne bih verovao"

Blic pre 20 minuta
"Čolina žena i ćerka su u šoku" Dan nakon što je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, komšinica otkriva detalje incidenta…

"Čolina žena i ćerka su u šoku" Dan nakon što je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, komšinica otkriva detalje incidenta: "Probudila me je jaka eksplozija"

Blic pre 5 minuta
S kim je bio Čola nakon što su mu na kuću bacili bombu? Fotografije objavljene pre 11 sati, otkriveni detalji

S kim je bio Čola nakon što su mu na kuću bacili bombu? Fotografije objavljene pre 11 sati, otkriveni detalji

Mondo pre 35 minuta
"Čoline žena i ćerka su van sebe, plaču i..." Komšinica Zdravka Čolića otkriva nove detalje! Danas ispred kuće privatno…

"Čoline žena i ćerka su van sebe, plaču i..." Komšinica Zdravka Čolića otkriva nove detalje! Danas ispred kuće privatno obezbeđenje, celo naselje i dalje u šoku

Kurir pre 40 minuta
Prve slike lokala bivšeg muža Kaje Ostojić koji je uništen: Policija ispred objekta, srča svuda po ulici, unutra pokriveno sve…

Prve slike lokala bivšeg muža Kaje Ostojić koji je uništen: Policija ispred objekta, srča svuda po ulici, unutra pokriveno sve najlonima

Blic pre 1 sat
Oglasila se Kaja Ostojić nakon što je uništen lokal njenog prvog muža: "Nemam nikakav kontakt sa njim, pre 20 godina smo se…

Oglasila se Kaja Ostojić nakon što je uništen lokal njenog prvog muža: "Nemam nikakav kontakt sa njim, pre 20 godina smo se rastali"

Blic pre 1 sat
Ko je prvi muž kaje Ostojić kom se zapalio lokal: Imala 19 kad se udala, a onda je 9 godina bio u zatvoru

Ko je prvi muž kaje Ostojić kom se zapalio lokal: Imala 19 kad se udala, a onda je 9 godina bio u zatvoru

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zdravko ČolićZagreb

Zabava, najnovije vesti »

Anthrax konačno u Beogradu – legende „Velike četvorke“ 29. maja u Luci Beograd Kada krenete u šoping stavite slušalice…

Anthrax konačno u Beogradu – legende „Velike četvorke“ 29. maja u Luci Beograd Kada krenete u šoping stavite slušalice Globalna techno ikona Sama’ Abdulhadi ponovo pred beogradskom publikom Samsung donosi Fender Play na Samsung TV ekrane Izbor urednice

Domino magazin pre 15 minuta
Anthrax konačno u Beogradu: Legende „Velike četvorke“ 29. maja u Luci Beograd

Anthrax konačno u Beogradu: Legende „Velike četvorke“ 29. maja u Luci Beograd

Nedeljnik pre 10 minuta
Samsung povezuje sportiste i navijače sa trenucima Milano Kortina 2026 uz pomoć mobilnih inovacija

Samsung povezuje sportiste i navijače sa trenucima Milano Kortina 2026 uz pomoć mobilnih inovacija

Nedeljnik pre 35 minuta
Zdravko Čolić bio sa prijateljima kada je bačena bomba na njegovu vilu. Kolege objavile zajedničke fotke sa pevačem iz kafane…

Zdravko Čolić bio sa prijateljima kada je bačena bomba na njegovu vilu. Kolege objavile zajedničke fotke sa pevačem iz kafane: "Da mi je neko pričao, ne bih verovao"

Blic pre 20 minuta
Benefiti kimčija i vodič za pripremu u četiri koraka

Benefiti kimčija i vodič za pripremu u četiri koraka

Vesti online pre 5 minuta