Prva fotografija Čole posle napada: Evo gde je i šta radi; "Da mi je neko rekao..." FOTO

B92 pre 57 minuta
Prva fotografija Čole posle napada: Evo gde je i šta radi; "Da mi je neko rekao..." FOTO

Na vilu srpskog pop pevača Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba u utorak oko pet sati ujutru. Pevač se u tom trenutku nalazio u Zagrebu, a sada se pojavila njegova prva fotografija posle napada.

U eksploziji je pričinjena velika materijalna šteta, ali na sreću niko nije povređen. U trenutku incidenta pevač se nije nalazio u kući, već je unutra bila samo njegova mlađa ćerka Lara, dok je, prema navodima medija, policiju pozvala Čolina supruga. Zdravko Čolić se u tom periodu nalazio u Hrvatskoj zbog poslovnih obaveza. Dok je vest o napadu odjekivala u javnosti, muzičar Nikša Sviličić objavio je njihove zajedničke fotografije. Kako se vidi, dan su proveli
