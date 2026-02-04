Nazvao ga "vođom švercera droge", pa se sastao sa njim: Tramp sa kolumbijskim predsednikom razgovarao u Beloj kući

Sastanak je prema Trampovom opisu bio veoma dobar Raniji odnosi dva lidera bili su zategnuti, ali su se nedavno poboljšali Američki predsednik Donald Tramp sastao se danas u Beloj kući sa kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom, sa kojim je razgovarao o američkim sankcijama toj zemlji i drugim temama.

Tramp je sastanak u Ovalnom kabinetu Bele kuće ocenio kao ''veoma dobar'', prenosi Rojters. Ranije danas NBC je preneo, pozivajući se na četiri izvora, među kojima je i bivši šef kolumbijske diplomatije Luis Žilberto Muriljo, da se očekuje da Tramp i Petro razgovaraju o situaciji na granici Venecuele i Kolumbije, nafti i drugim energentima u Kolumbiji, kao i o predstojećim predsedničkim izborima u toj zemlji. Podsetimo, Tramp, koji je izrazio želju za američkom
