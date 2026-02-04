Tramp pohvalio Putina: Održao je reč, nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je ruski predsednik Vladimir Putin održao reč time što nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana, iako je Rusija potom izvršila najveći raketni i bespilotni napad na Kijev ove godine. „Bilo je od nedelje do nedelje, a onda se otvorilo i sinoć su snažno pogođeni“, rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu, odgovarajući na pitanja o najnovijem ruskom napadu. Tramp je ranije tvrdio da je on taj koji je ubedio Putina da