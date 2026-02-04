Putin je održao reč, nisu napali Ukrajinu sedam dana

Politika pre 1 sat
Putin je održao reč, nisu napali Ukrajinu sedam dana

Američki predsednik je naveo da bi voleo da je Rusija produžila pauzu u napadima

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin ''održao reč'' tako što ruska vojska nije napala ukrajinske gradove nedelju dana, čak i nakon što je Moskva izvela najveći napad raketama i dronovima u ovoj godini na Kijev. ''Održao je reč. Znate, to je jedna sedmica, prihvatićemo bilo šta, jer tamo je sada zaista hladno'', rekao je Tramp, preneo je Si-En-En. On je naveo da bi voleo da je Rusija produžila pauzu u
