Uhapšen službenik poljskog ministarstva! Sumnja se da je špijunirao za Ruse!

Kurir pre 23 minuta  |  Fonet)
Uhapšen službenik poljskog ministarstva! Sumnja se da je špijunirao za Ruse!

Službenik poljskog Ministarstva odbrane uhapšen je jutros zbog sumnje da je sarađivao s ruskom obaveštajnom službom, javio je danas portal Onet, pozivajući se na izvore.

Prema izveštaju Oneta, službenika Ministarstva odbrane privela je poljska vojna kontraobaveštajna služba na radnom mestu oko osam sati ujutro. Ministarstvo je saopštilo da je dugogodišnji zaposlenik uhapšen i optužen za "saradnju sa inostranom obaveštajnom službom", bez navođenja konkretne zemlje. Ruska ambasada u Varšavi zasad nije odgovorila na zahtev za komentar. Poljska tvrdi da ju je njena uloga kao čvorišta za humanitarnu pomoć Ukrajini učinila ključnom metom
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Putin je održao reč, nisu napali Ukrajinu sedam dana

Putin je održao reč, nisu napali Ukrajinu sedam dana

Politika pre 1 sat
"Putin je održao reč" Šok izjava Donalda Trampa nakon novog ruskog napada

"Putin je održao reč" Šok izjava Donalda Trampa nakon novog ruskog napada

Blic pre 2 sata
Ukrajina usaglasila prioritete sa NATO: Kontakt grupa za odbranu u Briselu 12. februara

Ukrajina usaglasila prioritete sa NATO: Kontakt grupa za odbranu u Briselu 12. februara

Kurir pre 1 sat
Tramp pohvalio Putina: Održao je reč, nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana

Tramp pohvalio Putina: Održao je reč, nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana

Kurir pre 2 sata
Tramp: "Putin je održao reč i nije napao Ukrajinu 7 dana, upravo sada pregovoramo sa Iranom"

Tramp: "Putin je održao reč i nije napao Ukrajinu 7 dana, upravo sada pregovoramo sa Iranom"

Telegraf pre 2 sata
Zelenski čeka reakciju SAD posle niza ruskih napada

Zelenski čeka reakciju SAD posle niza ruskih napada

Danas pre 3 sata
Putin će isključiti celu zemlju? Rusija uvodi najradikalniji zakon ikada! Lider će imati neograničenu moć kakvu nikad nismo…

Putin će isključiti celu zemlju? Rusija uvodi najradikalniji zakon ikada! Lider će imati neograničenu moć kakvu nikad nismo videli

Blic pre 3 sata

Ključne reči

UkrajinaRusijaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Uhapšen službenik poljskog ministarstva! Sumnja se da je špijunirao za Ruse!

Uhapšen službenik poljskog ministarstva! Sumnja se da je špijunirao za Ruse!

Kurir pre 23 minuta
Tramp: Vreme je da se Amerikanci oslobode Epstinovih dosijea

Tramp: Vreme je da se Amerikanci oslobode Epstinovih dosijea

Politika pre 13 minuta
Klintonovi moraju da svedoče u aferi Epstin, iako su mesecima odbijali

Klintonovi moraju da svedoče u aferi Epstin, iako su mesecima odbijali

Politika pre 28 minuta
I ova država je uvela zabranu mobilnih telefona u učionicama! Sada je na spisku uz Brazil, Južnu Koreju i Francusku

I ova država je uvela zabranu mobilnih telefona u učionicama! Sada je na spisku uz Brazil, Južnu Koreju i Francusku

Kurir pre 1 sat
Iran traži promenu lokacije i formata pregovora sa SAD, iz Bele kuće odmah stigao odgovor

Iran traži promenu lokacije i formata pregovora sa SAD, iz Bele kuće odmah stigao odgovor

Danas pre 1 sat