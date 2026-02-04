Bačena bomba na restoran u kom su uhapšeni "Vračarci": Snažna eksplozija odjeknula ovim delom Beograda

Mondo pre 53 minuta  |  Marija Petrović
Bačena bomba na restoran u kom su uhapšeni "Vračarci": Snažna eksplozija odjeknula ovim delom Beograda

U utorak 3. februara su uhapšeni "Vračarci" u poznatom beogradskom restoranu na koji je, prema saznanjima "Republike", bačena bomba samo nekoliko sati nakon hapšenja prilikom čega su napali i povredili dvojicu pripadnika UKP-a.

Zasad nije poznat identitet osobe koja je bacila eksplozivnu napravu na poznati beogradski restoran. Slučaj je prijavljen policiji. Na svu sreću, nema povređenih u napadu na ovaj ugostiteljski objekat. Prema prvim informacijama pomenutog lista, bomba je bačena u noćnim satima. Pričinjena je materijalna šteta na objektu, policija je obavila uviđaj i traga se za NN licem. Kako dalje navodi pomenuti list, sumnja se da je reč o osveti. Eksplozija se dogodila samo par
