Čolina žena i ćerka van sebe od stresa posle bombe: Laru jedva smirili, porodica odmah unajmila obezbeđenje

Mondo pre 3 sata  |  Jelena Sitarica
Čolina žena i ćerka van sebe od stresa posle bombe: Laru jedva smirili, porodica odmah unajmila obezbeđenje

Na porodičnu kuću Zdravka Čolića, juče 3. januara, bačena je bomba, ali na svu sreću povređenih nije bilo.

Pričinjena je veća materijalna šteta. U trenutku incidenta u vili je bila njegova ćerka Lara sa majkom Aleksandrom, a kako su pisali mediji, policiju je pozvala supruga pevača. Pogledajte kako je stanje zatekao naš novinar: Danas nakon što je incident prijavljen i policija izašla na lice mesta, stoji vozilo privatnog obezbeđenja koji dežura ispred kuće Čolića, kako ih niko ne bi uznemirivao. Sve roletne na kući su spuštene, a svetlo na terasama upaljeno. Na ulici
