Muškarac osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog pokušaja atentata na Trampa 2024.

Rajan Rut (59) osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora zbog pokušaja atentata na tadašnjeg predsedničkog kandidata, a sadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa, na golf terenu u Floridi u septembru 2024. godine, objavio je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Rut je proglašen krivim za pokušaj ubistva Trampa na njegovom Golf klubu u Vest Palm Biču. Tajni agent Službe bezbednosti primetio je cev puške koja je virila iz žbunja i pucao je na Ruta, koji je potom pobegao, ali je veoma brzo uhapšen. Tužioci su u sudskim dokumentima naveli da "gnusna priroda" Rutovog zločina zahteva "strogu kaznu". Rut je izjavio da nije kriv, sam se branio na suđenju koje je počelo 8. septembra i ponašao se ekscentrično – izazivao je Trampa